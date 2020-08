Ecco le previsioni di Mara, segno per segno, per scoprire cosa dicono le stelle per questa settimana, dal 3 al 9 agosto?

Trovate il box in fondo alla Home Page oppure potete consultarlo cliccando sul vostro segno qui di seguito…buona lettura e buona settimana!

ARIETE

TORO

GEMELLI

CANCRO

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI