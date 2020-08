Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Costigliole d’Asti.

San Michele il bricco più alto del paese m. 352 si distingue per la scenografica imponenza, per il suo fascino arcano e per la bellezza dei suoi panorami.

di 13 Galleria fotografica Anfiteatro naturale San Michele di Costigliole d'Asti









L’amministrazione comunale ha voluto realizzare un anfiteatro che tanti già definiscono un piccolo capolavoro di bio architettura dotato di 5 ampi gradinate rivolte a nord già inerbite e inserite con riguardo in un bellissimo contesto rurale nel quale si confonde e dove si possono ammirare all’infinito fantastici tramonti e paesaggi vitivinicoli unici che ci circondano riconosciuti dall’unesco fino alle alpi e al monte rosa . Adeguati anche per proporre eventi ludico culturali, rappresentazioni teatrali e appuntamenti musicali .

Siamo molto soddisfatti per questa scelta, che dopo aver avuto il benestare della commissione paesaggistica, è stato realizzato in tempi di record, oggi offre ampie garanzie di sicurezza non solo per il periodo covid che stiamo attraversando ma anche per l’aggiunta di telecamere e punti luce a quelli già esistenti

Abbiamo scelto un anfiteatro in quanto era una proposta che ancora mancava alle già tante presenti nel paese che ha comportato un grande sforzo al fine di riuscire a dare un segnale di fiducia importante. l’amministrazione comunale che rappresento non si è tirata indietro lavorando intensamente durante il periodo dell emergenza per farsi trovare pronta in periodi in cui sarebbe ben più comodo per un amministrazione un accomodante “non fare” vista l’emergenza non ancora del tutto terminata.

Ora abbiamo a disposizione un ulteriore spazio per i nostri concittadini e per i turisti che a Costigliole arrivano anche dai paesi vicini in aggiunta alle numerose iniziative già avviate e tutt’ora in corso per promuovere la cultura con mostre e appuntamenti teatrali cinematografici e musicali.

I report che ci giungono dagli operatori dei servizi, sono estremamente incoraggianti e per certi numeri in controtendenza rispetto altrove. Evidentemente abbiamo fatto le giuste scelte.

L’impegno profuso dal Comune e da tutto il sistema economico al quale abbiamo chiesto sostegno e collaborazione sta cominciando a lentamente a ricompensarci, in paese stanno ritornando i turisti , i locali, i ristoranti , le case vacanze e le strutture ricettive tornano a riempirsi e le auto straniere che si vedono circolare sono in costante aumento .

Sabato 15 agosto l’anfiteatro di San Michele verrà inaugurato con il consueto appuntamento teatrale curato dagli acerbi con la collaborazione di Piemonte dal vivo nel contesto della rassegna paesaggi e oltre promossa dalla comunità collinare

In attesa del teatro dalle prime ore della sera si esibirà il coro “le voci del tanaro” il tutto sarà accompagnato da un appuntamento enogastronomico in cui è possibile prenotare al numero 3496732640 proposto dalla pro loco di Costigliole e grazie alla nuova associazione produttori del barbera “noi di Costigliole” si brinderà alle stelle dal punto più alto del paese fino a tarda notte