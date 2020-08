La Provincia di Asti invita alle vacanze al campeggio di Roccaverano

Un anno difficile il 2020 ma senza rinunce per le attività del Campeggio di Roccaverano.

Ad oggi sono oltre 200 i ragazzi che si sono iscritti. Sono giunti al 7° turno “XL e XL+” un campo dedicato ai ragazzi più grandi che già hanno frequentato le scuole medie. E durante questa settimana una travolgente escursione in rafting a Roccasparvera (CN) programmata per il 10 agoso farà vivere al gruppo un’indimenticabile esperienza.

Ultima settimana dedicata a “Natura & Avventura” già in programma dal 23 al 29 agosto: in cui i ragazzi sia in bicicletta che con escursioni a piedi “vivranno” il territorio della Langa astigiana scoprendo luoghi incontaminati e immersi nel verde.

“Molte famiglie hanno scelto il Campeggio dell’Amministrazione Provinciale di Asti – sottolinea il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Marco Lovisolo – perché è una garanzia sia per le famiglie che per i ragazzi stessi. L’Ente è sempre stato molto attento a far adottare tutte le norme in materia di sicurezza previste dai protocolli di contenimento da Covid-19, come la normativa vigente prevede. Le numerose recensioni di ringraziamento – aggiunge il Consigliere – sono un esempio concreto di quanto lavoro è stato fatto da questo Ente unitamente al gestore Loredana Esposito, che ringrazio per l’attenzione e la professionalità in un periodo comunque anomalo”.

Il campeggio di Roccaverano è certificato “Ecolabel” ed è il 1° campeggio certificato piemontese e il 25° a livello nazionale: significa che rappresenta un’ideale ecologico con particolare attenzione ai consumi consapevoli, al non utilizzo di autovetture all’interno e altri comportamenti nel rispetto della natura e, di conseguenza, dell’uomo.

“La scorsa settimana – aggiunge il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco – è venuto a farci visita il Direttore dell’Ente Turismo di Langhe, Roero e Monferrato Mauro Carbone. Al termine della lezione, rivolta ai giovani amministratori della nostra provincia, è stato accompagnato dai consiglieri provinciali Lovisolo e Corino a visitare la struttura e le attività offerte ai bambini. Una grande opportunità per far conoscere ed apprezzare le bellezze della Langa astigiana – precisa il Presidente – anche perché è l’unica struttura presente in zona che possa ospitare turisti italiani e stranieri. La priorità rimarrà sempre il progetto educativo rivolto ai minori con settimane a tema – precisa – la vera essenza del Campeggio unico in Italia con questa tipologia progettuale”.

Ecco i prossimi appuntamenti: “Pic-Nic” in Langa previsto per il giorno di Ferragosto al costo di € 25 per gli adulti e 15 € per i bambini (6 ai 12 anni): verrà consegnato un cestino con prelibatezze (aperitivo, antipasti, primo, secondo frutta e dolce) oltre la fornitura di una tovaglia, posate e bevande. Nel pomeriggio ci sarà una coinvolgente animazione con i giochi sotto le torri del territorio e per chi lo desidera c’è la possibilità di pernottare sia in tenda che in bungalow, con tende fornite dal Campeggio.

Inoltre le famiglie avranno la possibilità di trascorrere le loro vacanze presso la struttura del Campeggio dal 12 al 22 agosto 2020 sempre con prenotazione in bungalow o in tenda.

Per info: campeggio@provincia.asti.it tel. 389.6443479 – 0144.93225

Nella foto: i consiglieri provinciali Angelica Corino e Marco Lovisolo, il direttore Ente Turismo Mauro Carbone, il gestore Esposito Loredana e la funzionaria provinciale Paola Caldera e staff.