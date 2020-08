“La mostra prevista a Palazzo Mazzetti non prevede alcuna collaborazione dell’Arazzeria Scassa e non sarà quella realizzata a Venezia”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma di Massimo Bilotta, in qualità di Amministratore Unico dell’Arazzeria Scassa,

Gentilissimo,

nella giornata di venerdì 7 agosto 2020 sono venuto a conoscenza, grazie agli organi di stampa, della presentazione degli eventi che andranno a comporre la Douja d’Or, con inizio l’11 settembre.

In una prima fase di programmazione, alla fine di giugno, era stata coinvolta attivamente l’Arazzeria Scassa per l’organizzazione e la curatela di una mostra dedicata agli arazzi Scassa, avvalendosi direttamente dell’importante supporto di chi quegli arazzi li ha creati.

L’Arazzeria Scassa ha reso le terre astigiane celebri nel mondo facendosi promotrice di un progetto artistico cui hanno contribuito i più importanti artisti del panorama mondiale di tutto il Novecento, svolgendo un ruolo di straordinario rilievo nella nascita e nella rivoluzione del design.

La notizia di una mostra organizzata in cordata con l’Arazzeria Scassa era stata immediatamente diffusa, senza tuttavia coinvolgerci nella comunicazione. Dopo alcuni contatti iniziali con la Fondazione Asti Musei, in questa prima fase mossa dal desiderio di valorizzare le eccellenze artistiche, non è stato possibile pervenire ad un accordo.

Si rende a questo punto necessario precisare che la mostra prevista a Palazzo Mazzetti, diversamente da quanto la Fondazione aveva diffuso e rilanciato presso gli organi di stampa tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, non prevede alcuna collaborazione, operativa, di consulenza e scientifica, dell’Arazzeria Scassa, così come non saranno esposti arazzi di proprietà della famiglia Scassa. Allo stesso modo, contrariamente a quanto divulgato dal sindaco di Asti durante una diretta Facebook (clicca QUI per prenderne visione), non verrà portata ad Asti la mostra realizzata a Venezia nel 2018-2019.

Massimo Bilotta

Amministratore Unico Arazzeria Scassa S.r.l.

Presidente Associazione Culturale Arazzeria Scassa

Foto fonte www.arazzeriascassa.it