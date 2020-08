La gare ciclistiche e l’esodo estivo temi della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Si è tenuta stamane presso la Prefettura di Asti, convocata dal Prefetto Terribile, una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune di Asti accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, i rappresentanti del Comando provinciale della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

Hanno partecipato, limitatamente alla trattazione degli argomenti di rispettivo interesse, anche il Sindaco del Comune di Grana, il Dirigente della Polizia Stradale di Asti, la Direttrice della Camera di Commercio ed i rappresentanti di ANAS e dei concessionari autostradali.

Nel corso dell’incontro, dopo un cordiale benvenuto al nuovo Questore di Asti, dr.Sebastiano Salvo, il Prefetto ha voluto ringraziare i presenti complimentandosi per la preziosa opera prestata, che ha garantito il regolare e sicuro svolgimento della gara ciclistica “Milano Torino” in occasione del transito nel territorio provinciale, nella giornata di ieri. Un pensiero particolare è stato indirizzato anche ai volontari di Protezione civile e, in generale, a tutti coloro che hanno attivamente contribuito al corretto svolgimento dell’evento sportivo.

Sono quindi stati presi in esame gli aspetti tecnici connessi allo svolgimento, il prossimo 8 agosto, della Milano-Sanremo, classica del ciclismo internazionale, e della Gran Piemonte, prevista il prossimo 12 agosto, giunta quest’anno alla 104^ edizione. Tali eventi rappresenteranno ulteriori, importanti banchi di prova per la tappa del Giro d’Italia, che interesserà il territorio provinciale il prossimo 26 ottobre.

É stato, quindi, affrontato l’esame delle possibili criticità legate all’esodo estivo, con particolare riferimento alla settimana di Ferragosto. Al riguardo, sia il rappresentante di ANAS che quello dei Concessionari autostradali hanno evidenziato una generale flessione di circa il 10% del traffico, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le Forze di Polizia hanno assicurato il consueto impegno in termini di uomini e mezzi, al fine di garantire ai cittadini una mobilità in piena sicurezza nel periodo estivo.

É stata poi illustrata, da parte della rappresentante della locale Camera di Commercio, l’edizione 2020 della Douja d’Or, che quest’anno si svolgerà in una forma modificata, nei contenuti e negli spazi, per consentire lo scrupoloso rispetto della normativa anti-covid.

Sono state, infine, affrontate talune problematiche specifiche, riguardanti il Comune di Grana.