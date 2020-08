La dolcezza non va in vacanza, per un Ferragosto dal sapore di nocciola

“Aperti per ferie”: la Pasticceria La Dolce Langa è al lavoro per tutto il mese di agosto, per continuare a sfornare le sue delizie inconfondibili e preparare i gelati speciali realizzati con materie prime a Km Zero.

Come quello alle nocciole, o quello al Moscato. E non solo. Tutti i gusti regalano grandi emozioni. Così come il Bacio di Langa® e tutte le squisitezze che si possono assaporare nel cuore di Vesime, immersi nella bellezza della Langa Astigiana.

Per una gita nel week end di Ferragosto, l’idea vincente è di unire un giro immersi nella meraviglia delle alte colline ricoperte di boschi, vigneti e noccioleti ai gusti eccezionali dei prodotti realizzati artigianalmente da Fabrizio Giamello, pluripremiato pasticcere che, con la moglie Barbara, da 21 anni porta avanti la tradizione con grandissima passione.

La Pasticceria La Dolce Langa vi aspetta a Vesime, in piazza Vittorio Emanuele II. E se non avete voglia di muovervi, sono queste delizie a venire da voi, con il nuovo negozio online, dove si possono acquistare le pluripremiate specialità da forno come il già citato Bacio di Langa®, classico, al caffè o al cacao, la torta al Bacio di Langa®, la torta di nocciole e tanto altro ancora. Per scoprire tutto quello che si può ordinare clicca qui -> La Dolce Langa shop online

Per informazioni:

Tel. +39 0144 89128

info@ladolcelanga.com

www.ladolcelanga.com