Conclusa la prima serie di video narrazioni sul mondo del biologico della rubrica Il Bio secondo noi in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, ecco che inizia una nuova serie che andrà a focalizzare una serie di aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

La serie di video ha come titolo Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori.

Coopertiva Agricola Valberbe

In media Val Varaita a Melle in provincia di Cuneo si estendono i campi della Cooperativa Agricola Valverbe, nata nel 1985. Menta, escolzia, calendula e altre erbe officinali coltivate con metodo biologico. “Seminare, raccogliere, seguire tutto il ciclo della produzione, questo è importante” spiega Michele Fasano, responsabile della Cooperativa. La Valverbe, che produce secondo una logica di filiera, che va dal seme al prodotto finito, unisce l’antica tradizione erboristica con la ricerca avanzata di nuove tecnologie di produzione e di trasformazione. Le tisane in filtro Valverbe esprimono la filosofia dell’azienda: sono confezionate con carta salva aroma non sbiancata, senza collanti, senza punti metallici, per offrire una infusione il più naturale possibile. “La tisana oggi è uno strumento per mantenere il benessere come i cibi sani, come una corretta alimentazione” conclude Michele.

