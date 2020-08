Investimenti nel settore vitivinicolo: aperto il bando regionale per la campagna 2020/2021

Da ieri, 27 agosto, è aperto il bando della Regione Piemonte relativo alla misura investimenti per la campagna 2020/2021 nel settore vitivinicolo.

L’applicativo SIAN per la presentazione delle domande di aiuto è disponibile. Di seguito le scadenze:

15 novembre 2020 per il rilascio telematico della domanda di aiuto;

23 novembre 2020 (ore 19.00) per la consegna cartacea della domanda;

15 luglio 2021 per il completamento dell’investimento annuale e il rilascio telematico della domanda di pagamento;

15 aprile 2022 per il completamento dell’investimento biennale e il rilascio telematico della domanda di pagamento

A partire dalla seconda metà di settembre sarà possibile partecipare in videoconferenza a incontri di presentazione del bando e/o sportelli specifici per le aziende e i tecnici che vogliono richiedere informazioni specifiche.

La misura ammette a finanziamento le spese che si prevede di sostenere per la realizzazione di punti vendita aziendali adibiti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, localizzati all’interno o all’esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di degustazione.

Sono pertanto ammissibili:

opere di natura edilizia (costruzione, acquisto per un valore massimo del 30% delle spese ammissibili, ristrutturazione, riattamento di fabbricati), acquisto di attrezzature e impianti, acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per punti vendita aziendali, comprensivi di sale di degustazione: investimenti materiali per l’esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione.

I punti vendita devono essere adibiti alla vendita di vino prodotto dal richiedente/dai partecipanti al progetto collettivo. Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento (per un valore massimo del 30% delle spese ammissibili) qualora siano rispettate le seguenti condizioni: l’immobile deve essere oggetto di una sostanziale miglioria (ristrutturazione/allestimento punto vendita); l’immobile non deve essere stato oggetto di finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni; non è ammesso l’acquisto di un immobile già in possesso di soci/soggetti collegati all’azienda richiedente e/o loro parenti entro il secondo grado.

I progetti, all’atto della ammissibilità a finanziamento, dovranno rispettare i seguenti limiti: spesa minima ammissibile: € 20.000; spesa massima ammissibile: € 350.000.

Per i progetti che complessivamente eccedono il limite massimo di spesa sarà in ogni caso possibile richiedere il contributo per una spesa di € 350.000. I richiedenti dovranno perciò specificare in domanda di aiuto per quali acquisti o opere viene richiesto il contributo fino al raggiungimento del limite previsto.

Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è concesso nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Il sostegno per gli investimenti realizzati da imprese intermedie è concesso nel limite massimo del 20% della spesa effettivamente sostenuta.

Di seguito il testo completo del Bando settore vitivinicolo

Bando, allegati alla domanda di aiuto e le altre disposizioni relative alla misura investimenti saranno disponibili a breve sul sito della Regione Piemonte (QUI).