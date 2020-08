“Insegnare e apprendere attraverso le competenze di cittadinanza”: l’I.C. di San Damiano d’Asti riparte con la formazione dei docenti

Per l’ I.C. di S.Damiano d’Asti l’anno scolastico riparte con un corso di formazione rivolto agli insegnanti dell’istituto e organizzato con il comune che ha messo a disposizione i locali del Foro Boario.

“Insegnare e apprendere attraverso le competenze di cittadinanza” è il titolo del percorso che si svilupperà nei seguenti appuntamenti:

1) 3 settembre 2020 – “Ma che cosa sono queste famose competenze?!” a cura del dott. Angelo Bottiroli e del prof. Fiorenzo Alfieri.

2) 10 settembre 2020 – “Pedagogia della resistenza – la scuola dopo il coronavirus” a cura del prof. Raffaele Mantegazza;

3) 16 settembre 2020 “Le competenze matematiche nell’intreccio tra fare e pensare” a cura della prof.ssa Gemma Gallino;

4) 24 settembre 2020 – “I rapporti fra comprensione/ riflessione/ scrittura per migliorare le competenze linguistiche e comunicative” a cura del prof. Mario Ambel.

I relatori da anni si occupano del mondo dell’educazione e della formazione degli insegnanti.

Fiorenzo Alfieri: laureato in pedagogia, è stato insegnante elementare, fondatore e attivista del gruppo piemontese del Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), quando ha lavorato con Mario Lodi e Bruno Ciari. Dirigente scolastico dal 1979, membro del Consiglio Direttivo dell’ IRRSAE Piemonte dal 1985 al 1995, è stato cultore della materia in psicologia evolutiva presso la Facoltà di Psicologia e successivamente docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino. Ha una lunga esperienza di amministratore pubblico presso il Comune di Torino, iniziata nelle giunte del sindaco Diego Novelli dal 1976 al 1985 come Assessore alla gioventù e allo sport. In quegli anni nascono, fra le altre, le esperienze del primo Progetto Giovani, Informagiovani, Sportinsieme, Festival Cinema Giovani (oggi Torino Film Festival). Dal 1995 al 2000 è assessore nella giunta Castellani prima al sistema educativo poi alla promozione della città; in questa veste promuove e coordina il lavoro del primo piano strategico della città. Dal 2001 al 2011 è assessore alla cultura con il sindaco Sergio Chiamparino: in quegli anni promuove e segue Luci d’Artista, la riapertura di Palazzo Madama e di diverse sale teatrali, l’apertura del MAO e il completo rinnovamento del Museo dell’Automobile, lo sviluppo di Settembre Musica poi Mito, la nascita di Torinodanza e del Traffic festival. Presiede il Comitato per l’Ostensione della Sindone e coordina i lavori per il 150° dell’Unità d’Italia. È stato inoltre presidente di CIDAC, l’Associazione delle Città d’Arte e di Cultura italiane, e del GAI, Circuito dei Giovani Artisti. e dell’Accademia Albertina di Belle Arti. È attualmente presidente del Castello di Rivoli e dell’associazione Centroscienza Onlus.

Mario Ambel: per anni docente di italiano nella “scuola media”, è esperto di educazione linguistica e progettazione curricolare, direttore di «insegnare», rivista on line del CIDI.

Angelo Bottiroli: già dirigente scolastico a Tortona, è un formatore e, dagli anni Settanta, è uno dei più attivi innovatori della scuola e della didattica.



Maria Gemma Gallino: è stata insegnante di Matematica e Osservazioni Scientifiche nella scuola secondaria di primo grado e poi nelle scuole secondarie superiori di Torino. È stata supervisore SISS presso l’Università di Torino e formatrice per il progetto M@t.abel. Ha collaborato per le 8 edizioni dell’Accademia della Matematica patrocinate dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Ha fatto parte del gruppo organizzatore per l’allestimento della Stanza della Matematica del Museo “Xkè? Il laboratorio della curiosità” di Torino. Nell’ambito dell’Associazione Subalpina Mathesis e del Centro Scienza si è dedica ad attività didattiche e di formazione di studenti e docenti. Ha tenuto corsi di formazione su didattica laboratoriale presso Istituti Comprensivi di Torino ed è stata relatrice in molti convegni di didattica della matematica. A novembre 2018 ha tenuto un laboratorio di Origami e Matematica a Roma, presso l’Università La Sapienza, nell’ambito del convegno “Insegnamento della matematica nella scuola primaria: esiste un metodo?” e ad aprile 2019 a Firenze, nell’ambito del Convegno “Origami e matematica”. È l’ideatrice dello Stage di Matematica per studenti delle scuole superiori, che ininterrottamente dal 1995 si svolge ogni anno a Bardonecchia e che coinvolge ad oggi 1600 studenti e 150 docenti. Nel 2016 è stata insignita del “Premio Fubini per la Didattica della Matematica”. È formatore di docenti sulla didattica laboratoriale con l’utilizzo del gioco e degli origami.

Raffaele Mantegazza: insegna Scienze pedagogiche presso il dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca. Organizza corsi e incontri di formazione per insegnanti, studenti, genitori, personale sanitario, educatori. Tra i suoi ultimi libri pubblicati con Castelvecchi ricordiamo Narrare l’inizio. Gravidanza, parto, nascita tra natura e culture (2017), Finire un po’ prima. Riflessioni pedagogiche sul suicidio (2017), Narrare la fine (2018), Lettera a un neonazista (2019), La scuola dopo il coronavirus (2020).