Incidente stradale a Nizza Monferrato: auto contro moto

Grave incidente stradale sulla strada provinciale 456 nel comune di Nizza Monferrato.

Per cause ancora in corso di accertamento una moto si è scontrato con un’auto, all’altezza della zona industriale. Il motociclista, un uomo di circa 50 anni, ha riportato gravi traumi, soccorso dal personale del 118 è stato trasporto in codice rosso all’Ospedale di Torino.

Non sono state rese note le generalità del ferito, sul posto le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente.