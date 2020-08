Incidente mortale a Moncalvo, deceduto un motociclista

Incidente mortale a Moncalvo, poco fa, intorno alle 11, in Strada Asti. Un camion e una moto si sono scontrati per cause da verificare.

Il motociclista è deceduto, nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118. Dalle prime informazioni, la vittima è un uomo intorno ai 65 anni. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Sulla provinciale 457, la strada che collega Moncalvo ad Asti, il traffico è bloccato.