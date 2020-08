Incidente in A21 tra Baldichieri e Asti, auto tamponata finisce nella scarpata

Incidente in A21 oggi pomeriggio tra Baldichieri e ValleAndona, in direzione Piacenza.

Un camion ha tamponato un’automobile che, dopo l’impatto, è finita giù per la scarpata adiacente l’autostrada, per circa 4 metri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti, anche con l’elicottero Drago del reparto volo Piemonte, la polizia stradale e i soccorritori del 118. I soccorritori hanno estratto dall’abitacolo il conducente e lo hanno affidato all’equipe sanitaria. Dalle prime informazioni il conducente dell’auto non ha riportato gravi conseguenze.