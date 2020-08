Incidente a Montechiaro d’Asti, donna incastrata nell’auto ribaltata

Incidente questa mattina a Montechiaro d’Asti. I Vigili del fuoco del Comando di Asti sono intervenuti per soccorrere una donna alla guida di una autovettura si è ribaltata in Via Salita dei Tre Colli.

La donna al volante è rimasta intrappolata tra le lamiere e la cintura di sicurezza del proprio veicolo. Nonostante la forte pendenza stradale a complicare le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno liberato la sfortunata occupante del veicolo per poi consegnarla al personale del 118. Sul posto anche i carabinieri di Montechiaro ed il Sindaco del paese, Paolo Luzi.