Incendio in un deposito attrezzi, intervento dei vigili del fuoco di Asti

I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri a Santo Stefano Belbo per l’incendio di un deposito attrezzi.

In località Santa Libera le fiamme hanno coinvolto attrezzature e fusti di liquidi infiammabili, impegnati oltre alla prima squadra di Asti quella dei volontari di Canelli.

In corso indagini per determinare le cause del rogo. Nessuna persona è rimasta coinvolta.