Il sindaco della città gemellata Weinsberg in visita a Costigliole d’Asti

Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario del gemellaggio tra Costigliole d’Asti e la città tedesca di Weinsberg.

Per la ricorrenza erano stati programmati due momenti di festeggiamenti: in primavera a Costigliole d’Asti e a settembre in Germania, ma purtroppo a causa dell’emergenza Covid entrambi gli appuntamenti sono stati rinviati al prossimo anno.

Ma non appena le condizioni lo hanno consentito il Sindaco di Weinsberg, Stefan Thoma in compagnia della sua signora Beate Makus, è venuto in visita a Costigliole d’Asti, dove si sono fermati alcuni giorni, in cui hanno anche incontrato l’amministrazione comunale guidata da Enrico Cavallero: “E’ stata l’occasione per mettere a punto quelli che saranno i festeggiamenti per il prossimo anno, sempre covid permettendo” le parole del primo cittadino costigliolese.