Il ringraziamento del prefetto di Asti, Alfonso Terribile, alle Forze di Polizia

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il Prefetto di Asti, Alfonso Terribile, ha inviato alle Forze di Polizia quale ringraziamento per l’encomiabile e quotidiano impegno per garantire la sicurezza dei i cittadini della nostra provincia.

Asti, 14 agosto 2020

in quest’anno, particolarmente difficile per il nostro Paese, l’occasione del Ferragosto mi è gradita per sottolineare, con riconoscenza, l’encomiabile e quotidiano impegno delle Forze di Polizia, che ha garantito la sicurezza dei cittadini di questa provincia.

Nell’ambito di un contesto caratterizzato da una straordinaria emergenza sanitaria, la professionalità, l’abnegazione e lo spirito di squadra sono stati elementi determinanti per affrontare e risolvere efficacemente situazioni di elevata criticità.

Un ringraziamento speciale rivolgo al personale da Lei diretto, impegnato, in questa giornata di festa, al servizio della collettività.

Nella piena convinzione che, con rinnovata unità di intenti, sarà possibile, anche per il futuro, superare positivamente ogni difficoltà, Le indirizzo i miei più sentiti e cordiali auguri di Buon Ferragosto, con preghiera di estenderli ai Suoi collaboratori.

Alfonso Terribile