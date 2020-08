Il Palio degli Asini di Cocconato rinviato… ma tornerà appena possibile

Come era prevedibile, il Consiglio dell’Associazione Palio ha deciso di rinviare a data da destinarsi il 51° Palio di Cocconato, prevista per il prossimo mese di settembre.

“Una decisione necessaria e condivisa dal Comune, come condiviso è il sentimento di profonda tristezza, quasi una nostalgia per le emozioni che quest’anno dovranno restare sotto chiave.” Sono le parole che accompagnano la sofferta scelta, che è stata presa in linea con i provvedimenti anticontagio attualmente in corso su tutto il territorio nazionale.

Ma l’Associazione Palio non starà ferma e, in attesa di tornare a popolare le piazze non appena sarà possibile riproporre l’evento “più bello e più medievale che mai”, comunica che “riempirà le piazze virtuali e le strade del web, da subito con i ricordi più belli di questi 50 anni e nelle stesse date previste per la manifestazione con video e filmati delle edizioni passate.”

L’invito per i fan, gli appassionati e i neofiti, è quello di non preoccuparsi e di continuare a seguire l’associazione, non escludendo che il Palio possa tornare prima che “questo ‘indimenticabile’ 2020 ci lasci.”