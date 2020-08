Il maltempo colpisce ancora l’Astigiano: violentissimi temporali nel nord della Provincia

Il maltempo continua a flagellare i paesi astigiani, questa volta ad essere particolarmente colpiti sono quelli del Nord Astigiano nel villanovese.

A Villanova d’Asti un vento fortissimo ha causato moltissimi danni, con tetti scoperchiati, alberi sradicati, auto colpite da elementi staccati dai tetti, come si può vedere nella foto inviataci da un nostro lettore che commenta così quello successo oggi: “Una tempesta mai vista”.

A Villanova e nei paesi limitrofi sono in corso diversi interventi dei Vigili del Fuoco per liberare le strade dagli alberi caduti (segnalata anche uno all’altezza dello svincolo dell’autostrada) o per metterle in sicurezza da quelli pericolanti, per mettere in sicurezza tetti scoperchiati con tegole sporgenti.