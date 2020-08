Il maltempo flagella ancora l’Astigiano: dopo i violenti temporali di ieri sera, anche oggi, nel tardo pomeriggio, vento, nubifragi e grandine hanno colpito diversi paesi della Provincia.

Su Asti si è scatenato un downburst con fortissime raffiche di vento, superiori ai 90km orari, che hanno causato molti danni; in Via Rosselli un albero è caduto sopra un furgone (vedi foto).

Violente grandinate sono state segnalate a San Marzano Oliveto, nella zona tra Coazzolo e Castiglione Tinella, a Boglietto di Costigliole; strade allagate a Castagnole Monferrato in frazione Valenzani.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per rimuovere alberi caduti sulle strade oppure per danni causati da acqua.