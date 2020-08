Il grazie delle Direzioni dell’Asl di Asti al personale impegnato nell’emergenza CoVID-19

“Suonano all’unisono le parole di stima e di ringraziamento da parte della Direzione Generale ASL AT, della Direzione di Presidio e della Direzione delle Professioni Sanitarie per l’impegno profuso dal tutto il personale nei duri mesi trascorsi nel pieno della pandemia da CoVID-19.” è quanto comunica l’Asl di Asti in una nota stampa.

Oggi, in una fase di graduale ritorno alla normalità e non più emergenziale è ora dei ringraziamenti “Vi ringraziamo per avere operato costantemente nella considerazione di quanto previsto dal Codice deontologico medico, dal Codice deontologico infermieristico e dal Testo unico delle leggi sanitarie, mettendovi a disposizione e prestando la Vostra opera per prevenire e combattere la diffusione di questa infezione.” dichiarano il Commissario ASL AT Giovanni Messori Ioli, il Direttore Sanitario di Presidio, Tiziana Ferraris, e il Direttore delle Professioni Sanitari, Katia Moffa, “I valori del rispetto della vita e della dignità della persona si sono manifestati in maniera ancor più rilevante in questo periodo dettato da un’emergenza senza precedenti.”.

“Sappiamo che i mesi che verranno, nonostante oggi la situazione sia controllata, potrebbero portarci a chiedervi un ulteriore sforzo e ulteriori sacrifici per permetterci di affrontare e di superare un’eventuale risalita della curva di contagi, ma sappiamo anche che la vostra professionalità, la sensibilità che vi ha contraddistinto, il forte senso di responsabilità di tutti e la cooperazione tra i professionisti coinvolti, a vario titolo, nel percorso di cura, unitamente alla messa in atto di comportamenti leali, etici e collaborativi, anche questa volta farebbero la differenza. Le emergenze passano, ma lo spirito con cui si affrontano gli ostacoli del percorso che tutti noi abbiamo scelto, e scegliamo ogni giorno, rimarrà ben fisso nella mente di ognuno di noi. Grazie di cuore.”

Un plauso sentito va anche a tutto il personale tecnico ed amministrativo che, nonostante le evidenti difficoltà, ha continuato a garantire all’Azienda il mantenimento degli standard di servizi all’utenza in presenza o in modalità smart-working.