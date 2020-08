Il festival “Paesaggi e oltre” propone il tradizionale “Ferragosto a teatro” a San Michele di Costigliole d’Asti

Continua con grande seguito di pubblico e apprezzamenti il festival “Paesaggi e oltre”, teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità Collinare tra Langa e Monferrato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRAsti e Fondazione CRTe la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo. La direzione è del Teatro degli Acerbi.

Ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO ed una rinnovata partnership con il nuovo Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Il prossimo appuntamento sarà il tradizionale “Ferragosto a teatro” nella frazione panoramica di San Michele di Costigliole d’Asti: sabato 15 agosto alle 21,15 verrà inaugurato il nuovo anfiteatro realizzato dall’amministrazione di Costigliole con un inedito spettacolo dal titolo “Cesare, Beppe e Angelo… ragazzi di campagna”, omaggio in musica e parole ai Pavese, Fenoglio e Brofferio meno urbani, con il Teatro degli Acerbi e lo chansonnier nostrano Ricky Avataneo.

Questi tre grandi autori sono legati da un’origine comune: l’essere nati e aver trascorso l’infanzia circondati da vigne, da contadini e dalla lingua piemontese. Questo nuovo omaggio tratteggia il paesaggio umano di quando erano fanciulli e lo cita traendo dalle opere più paesane di questi autentici padri della nostra cultura alcune perle a volte poco note, a volte rivelatrici di quanto essi fossero radicati fra queste colline.

Lo spettacolo ben si sposa al nuovo contesto in cui verrà rappresentato, per la tematica e per il forte legame degli autori (e degli artisti in scena) al contesto teatrale e paesaggistico, anche in prospettiva futura.

L’anfiteatro è una straordinaria opera di bioarchitettura, inserita in un paesaggio rurale si in cui mimetizza, con i vigneti del paesaggio vitivinicolo Unesco; un’azione turistico culturale di valorizzazione dei punti panoramici costigliolesi.

Lo spettacolo sarà preceduto da apericena organizzato dalla Proloco di Costigliole d’Asti e dall’Associazione Produttori Barbera “Noi di Costigliole” dalle ore 19, costo euro 10, prenotazioni obbligatorie a: 3496732640.

Ingressi euro 5.

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione: 339/2532921 – info@teatrodegliacerbi.it.

Il programma completo sui siti www.teatrodegliacerbi.it / www.langamonferrato.it e su fbteatro.degli.acerbi.

L’appuntamento successivo sarà per bambini e famiglie, martedì 18 agosto alle ore 18 a Montegrosso d’Asti nel cortile della Scuola Materna con il nuovo spettacolo “Pollicino Pop” di Teatro Invito.