Il calendario delle visite guidate al Castello di Castell’Alfero e al museo etnografico

Il Comune di Castell’Alfero ha definito le date di apertura in cui sarà possibile visitare le Sale del Castello di Castell’Alfero e il museo etnografico L’Ciar.

Si incomincia domenica 13 settembre, in occasione di Golosaria tra i Castelli del Monferrato per proseguire, con le visite nelle date 27 settembre, 11 e 25 ottobre 2020 dalle 16 alle 17.

Nel biglietto d’ingresso è compresa la visita guidata al castello che riguarda il Salone Rosso, l’Ufficio del Sindaco, le sale dedicate a Gian Battista de Rolandis, alla maschera piemontese del Gianduja e il Salone Verde. Inoltre è inclusa anche la visita del Museo etnografico L’Ciar.

Per garantire la sicurezza dei visitatori e il protocollo Covid è necessaria la prenotazione entro il sabato precedente ogni visita, presso il Comune di Castell’Alfero, in Piazza Castello, ai numeri 0141-406611 e 0141-406614 oppure scrivendo una mail a : segreteria@comune.castellalfero.at.it . Si potranno accettare fino ad un massimo di 20 prenotati per giro visita.