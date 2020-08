Il benvenuto degli Alpini dell’Ana di Asti al nuovo Questore

L’ANA di Asti ha dato il benvenuto a Sebastiano Salvo, nuovo Questore di Asti. Lo ha fatto nei giorni scorsi recandosi in Questura con una delegazione della Sezione di Asti dell’ANA composta dal presidente Fabrizio Pighin, dal vice presidente vicario Vincenzo Calvo e dall’addetto alle relazione esterne della Sezione, Giorgio Gianuzzi. Durante l’incontro, cordiale e amichevole, il presidente Pighin ha illustrato l’attività dall’ANA astigiana che conta oltre 3000 soci.

Il Questore Salvo, genovese di 57 anni, in polizia dal 1989, è dirigente superiore dal 2019. In gioventù ha prestato il servizio militare nel corpo degli Alpini a Bolzano. Si è rallegrato dell’impegno e della disponibilità offerta dai dirigenti dell’ANA astigiani e si è dichiarato disponibile quanto prima a ricambiare la visita presso la Casa degli Alpini per conoscere le Penne Nere astigiane.

Nella foto: Il Questore Sebastiano Salvo al centro con il presidente della Sezione Ana di Asti Fabrizio Pighin (a sinistra) e il vice presidente Vicario Vicenzo Calvo (a destra).