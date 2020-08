I numeri dell’estate da giocare a Lotto

Con l’arrivo dell’estate le lotterie non vanno in ferie ma fanno le valigie e si uniscono alle nostre vacanze con il Lotto Online, la versione telematica del Gioco del Lotto accessibile ovunque ci si trovi dal proprio computer, smartphone o tablet.

Per giocare è infatti sufficiente creare un account su un sito di gioco autorizzato da AAMS e compilare una schedina del Lotto scegliendo da 1 a 10 numeri su una singola ruota o su “Tutte”, per giocare tutte le ruote a eccezione della ruota Nazionale. Si può giocare una schedina del Lotto il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 00:00 alle 24:00 mentre il martedì, giovedì e sabato, poiché sono i giorni delle estrazioni, è permesso giocare dalle 00:00 alle 19:30 e dalle 21:30 alle 24:00 per agevolare lo svolgimento delle operazioni di estrazione. Le estrazioni infatti avvengono tutti i martedì, giovedì e sabato dalle ore 20:00 alle ore 20:15.

Che ci si trovi in alta quota, in spiaggia o nel rovente asfalto della città, per giocare i propri numeri fortunati non è quindi necessario trovare una ricevitoria ed ecco allora alcuni suggerimenti sui numeri dell’estate da giocare a Lotto, interpretati secondo la Smorfia moderna.

L’estate (23) e le vacanze (62) corrispondono per molti a un periodo di stacco dalla normale routine, che si tratti di una gita (36) di qualche giorno o di un viaggio (39) più lungo.

Ma l’estate del 2020 verrà ricordata nella storia per la pandemia (60) che sta affliggendo tutto il mondo. Fino a qualche mese fa il dilagare del corona (67) virus (47), aveva fatto temere (90) di dover restare chiusi in casa senza poter godere di qualche giorno di relax durante il periodo estivo in compagnia di parenti o amici.

Fortunatamente nel nostro Paese la situazione è migliorata e molti di noi potranno riposarsi almeno nel momento clou dell’estate, il Ferragosto (15), una festa tipica italiana che non ha eguali in altri paesi d’Europa.

In un anno così particolare, molti italiani hanno scelto di passare le ferie in patria (1), ma ognuno ha un tipo di vacanza prediletto, che riflette i gusti e gli stili di vita di ciascuno.

Chi preferisce le località marittime ama passare il proprio periodo di ferie in spiaggia (80), cullandosi tra le onde del mare (36), rilassandosi (59) sul lettino, rosolandosi al sole o facendo un riposino sotto l’ombrellone.

Chi preferisce andare in montagna (16) ama fare lunghe passeggiate (4) nella natura in comitiva (7) o in solitaria e beneficiare delle fresche temperature e dell’aria pura.

Chi ha dovuto rimandare le ferie si può godere la tranquillità e i ritmi rallentati della città (18) vuota senza dover fare lunghe file e faticare alla ricerca di un parcheggio.

Una cosa che a prescindere dal tipo di vacanza unisce tutti gli italiani è comunque l’amore per il cibo e nel periodo estivo non può mai mancare un buon pranzo (34) in compagnia e un rinfrescante gelato (12).

Sia che ci si trovi in vacanza sia che da casa si interpretino sogni vacanzieri, ci si può divertire scegliendo i numeri che più ci rappresentano giocandoli al Lotto, per trasformare questa estate particolare in un’estate più stimolante