Un grave incidente è accaduto oggi a Castel Rocchero.

Due giovani erano a bordo di un quad quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i sanatari del 118, per uno dei due ragazzi è stato necessario l’intervenuto dell’elisoccorso che lo ha trasportato da Nizza, dove è arrivato in ambulanza, al Cto di Torino in codice rosso.