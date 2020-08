Golosaria a Cocconato con un tour tra cantine e aziende locali e attività ludiche all’Alberone

Domenica 13 settembre Cocconato ospiterà “Golosaria tra i castelli del Monferrato”.

Il Comune in collaborazione con la Pro loco propone un “Tour delle Cantine aperte e delle aziende locali di miele, nocciole, pane e torcetti” con possibilità di degustazione e attività ludiche “Alla scoperta della natura” al Parco Forestale Alberone.

PROGRAMMA

Il ritrovo per le visite alle aziende sarà alle 9.30 all’ufficio turistico di Cocconato in piazza Cavour 26 dove ai partecipanti sarà consegnato un calice in una tasca al costo di 15 euro (più due euro di caparra) contenente: 1 calice, la mappa con il percorso per accedere a tutte le aziende aderenti, i biglietti da visita con i contatti delle aziende e dei ristoranti convenzionati con Golosaria, 3 buoni da 5 euro (non cumulabili) da spendere in tre aziende a scelta (esempio: nelle cantine il buono varrà per un acquisto minimo di 6 bottiglie).

Per le aziende di trasformazione alimentare come miele, nocciole e al forno, gli orari di visita saranno:

1° turno ore 11.00 con un minimo di 16 partecipanti

2° turno ore 15.30 con un minimo di 16 partecipanti

I ristoranti di Cocconato aderenti all’iniziativa Golosaria tra i castelli del Monferrato dal 5 settembre parteciperanno alla rassegna “Aspettando Golosaria Monferrato”

Per il pranzo la prenotazione è obbligatoria presso i ristoranti e la Pro Loco.

Sempre nel pomeriggio in programma c’è “Alla scoperta della natura”, escursione dedicata ai bambini e alle famiglie alla scoperta del Parco Forestale “Alberone” in strada Mondo 17/6, Cocconato, con attività ludiche e didattica all’aperto in compagnia dell’Associazione Perla Silvestre. Ritrovo in piazza Cavour alle 15.30.

Consigliato un abbigliamento comodo ed idoneo alle strade di campagna. In caso di maltempo l’attività verrà annullata.

La prenotazione alle iniziatove è obbligatoria contattando l’ufficio turistico: 0141.600076; cocconatoufficioturistico@gmail.com

Durante la giornata l’ufficio turistico in Piazza Cavour sarà aperto al pubblico per informazioni.

LE AZIENDE ADERENTI

Azienda vitivinicola Bava;

Azienda Bee-O miele biologico;

Azienda vitivinicola Cocchi;

Azienda vitivinicola Dezzani;

Azienda Biodinamica Maciot con vino biodinamico e nocciole con certificazione Demeter;

Azienda Marovè vino, nocciole farina di mais e salse;

Azienda vitivinicola Nicola;

Azienda vitivinicola Paoletti;

Azienda vitivinicola Biologica Poggio Ridente vini biologici;

Panetteria e panificio “Elena e Marco” pane, grissini, torcetti e torta di nocciole