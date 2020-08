Gadget pubblicitari e articoli promozionali: come scegliere i più adatti

Cercare regali aziendali e non solo per lasciare un pro memoria carino, di valore: un mercato da sempre florido quello dei gadget pubblicitari, che negli ultimi anni è cresciuto grazie alle tecnologie della rete.

Internet è il regno dove si spostata ogni attività, soprattutto a livello di marketing: ci sono tanti portali in rete che danno l’opportunità agli utenti di configurarsi e crearsi autonomamente gadget pubblicitari di ogni genere e adatti a tutte le occasioni. Regali che possono essere utili per sorprendere, fidelizzare, creare curiosità.

La vasta gamma dei gadget pubblicitari

A chi non è mai capitato di recarsi in un qualche negozio o attività di altro genere, magari per richiedere preventivi ed informazioni, e di ricevere un presente come una penna, un portachiavi, un block notes o qualsiasi altro prodotto di utilità con il logo della azienda impresso?

Un modo intelligente di promuovere il proprio brand e che, ad oggi, in piena epoca di marketing selvaggio, continua ad essere uno dei più prolifici per creare campagne pubblicitarie efficaci. Ebbene si, proprio i gadget personalizzati pubblicitari sono la soluzione migliore per promuovere un nuovo prodotto, un servizio, un marchio.

Anche parlando in termini di budget, visto che quella dei gadget personalizzati pubblicitari è una forma di promozione assolutamente a buon mercato e con un ritorno sull’investimenti (il cosiddetto roi) notevole.

Promuovere la propria immagine con i gadget

Un toccasana per tutte quelle imprese che devono o vogliono promuovere la propria immagine e far crescere la brand reputation, la consapevolezza di un marchio. D’altra parte non c’è niente di più efficace di prendere in mano una penna ad esempio, e ritrovarsi a leggere un messaggio promozionale avendo sotto gli occhi un logo aziendale.

Omaggi e presenti da regalare ai clienti, sia quelli più fidelizzati che i nuovi, per lasciare in loro una buona impressione e per fornirgli un oggetto brandizzato: importante è che i prodotti scelti siano di uso quotidiano, di modo che chi li riceve sia realmente interessato a farne uso costante andando, in cambio, a promuovere un marchio.

Strumenti adatti anche in occasione di fiere, convention, congressi e kermesse di varia natura: predisporre uno spazio espositivo con il materiale può essere una soluzione efficace per promuovere il proprio prodotto. Tante ragioni che portano oggi le aziende a scegliere per questi prodotti in grado di far passare un messaggio in modo assolutamente efficace e, tutto sommato, a buon mercato.