Fuga di gas in Corso Alba, intervento dei Vigili del Fuoco

Giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Asti impegnati in ben tredici interventi.

Tra gli interventi, oltre all’incidente con fuga di gas a Tonco (clicca QUI), anche uno in Corso Alba ad Asti dove la partenza di Asti è intervenuta per la rottura di un tubo del gas causato da un escavatore durate i lavori nella strada.

L’intervento è ancora in corso, in quanto la messa in sicurezza della zona andrà avanti fino a notte inoltrata, ma al momento la situazione è sotto controllo.