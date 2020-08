Ferragosto con i Castelli Aperti del Piemonte

Scoprire il Piemonte da un punto di vista inedito: è questa la proposta di Castelli Aperti che anche per il week end di ferragosto offre molte possibilità di visita con l’apertura di numerose dimore storiche aderenti al circuito. Di seguito l’elenco diviso per province:

PROVINCIA DI ASTI

CASTELLO DI MONASTERO BORMIDA mostra personale di Roberto Giannotti ORO DI LANGA dalle 15.30 alle 19.00

TORRE DEL CONTE BALLADA DI SAINT ROBERT A CASTAGNOLE DELLE LANZE visite guidate, solo su prenotazione al numero 339 7188237.

TORRIONE E CAMMINAMENTI DEL CASTELLO DI MONCALVO Visita libera, con pannelli informativi

AREA DEL CASTELLO DI CASTELNUOVO CALCEA accesso libero dalle 10.00 alle 19.00

TORRE DEI SEGNALI DI VIARIGI: visite su prenotazione per visitatori individuali e per gruppi dalle 16.00 alle 18.30. Ingresso ad offerta libera. info e prenotazioni al 331 1531242

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PALAZZO LIGNANA DI GATTINARA A RIVALTA BORMIDA

Visite guidate su prenotazione (max. 6 persone per turno) alle 10.00, 15.00 e 17.00. Per ragioni organizzative è necessario prenotare almeno due giorni prima della data prevista al 333 5710532

o alla mail info@elisabethderothschild.it

Ingresso ad offerta libera.

BORGO DI ROSIGNANO MONFERRATO Le visite guidate gratuite partono dall’Info Point, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. La visita degli Infernot Patrimonio Unesco avviene sempre con partenza dall’Info Point (gradita la prenotazione tramite la pagina Facebook “Rosignano Monferrato Info Point” oppure scrivendo una mail a info@comune.rosignanomonferrato.al.it). Inoltre, grazie al servizio di Info Point, è possibile ricevere informazioni per fare una passeggiata panoramica nel Capoluogo e per la visita dell’intero territorio rosignanese (Big Bench “Rosso Grignolino”, Percorso Morbelliano, Museo Contadino Diffuso, etc.). Info Point: 377 1693394.

CASTELLO DI GABIANO

Visite guidate alle cantine storiche degustazione dei vini, nel porticato adiacente all’emporio (su prenotazione). L’Emporio dei vini è aperto con orario 10.00-12.00 e 14.00-18.00.

L’accesso al parco secolare ed al giardino a labirinto è aperto tutti i giorni, con orario 10.00-18.00.

Visite guidate su prenotazione per gruppi (min. 25 persone).

Intero 15 €; ridotto (6-12 anni, over 65, Tessera Amici di Castelli Aperti) 8 €.

VILLA OTTOLENGHI AD ACQUI TERME visite guidate con partenza alle ore 16,30, è necessario prenotare telefonando al numero 3356312093. Aperto su prenotazione per gruppi (min. 10 persone). Villa, giardino e cantina con degustazione: 10 €. Tempio di Herta (min. 5 persone, su prenotazione): 10 €. Biglietto cumulativo (min. 5 persone, su prenotazione): 15 €.

CASTELLO DEI PALEOLOGI – MUSEO CIVICO ED ARCHEOLOGICO AD ACQUI TERME

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. A partire dalle 16,30 visite guidate a piccoli gruppi, con partenza ogni mezz’ora, ultima ore 19.00; prenotazione facoltativa, consigliata per i gruppi di visitatori, allo 0144 57555. Intero 4 €; ridotto (6-18 anni, over 65) e gruppi (min. 20 persone) 2 €; scuole 1 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

CASTELLO DI MORSASCO Aperto su prenotazione.

Intero 8 €; ridotto (10-16 anni, tessera Amici di Castelli Aperti, TCI) 6 €; scuole 4 €; gratuito fino a 9 anni. Tel: +39 334 3769833 Email: castellodimorsasco@gmail.com

CASTELLO DI ROCCA GRIMALDA Visite guidate alle ore 15.00, 16.00, 17.00 su prenotazione al 39 0143 873128, +39 334 3387659, +39 334 1574751

PROVINCIA DI BIELLA

RICETTO MEDIOEVALE DI CANDELO Visita libera, visite guidate su prenotazione. L’Ufficio Informazioni Turistiche è aperto tutti i giorni, con orario 9.30-12.30, 15.00-18.00.

PROVINCIA DI CUNEO

BORGO MEDIEVALE E CASTELLO DI NIELLA TANARO visite guidate gratuite del paese con orario 15.00-18.00. Il Castello è visibile solo dall’esterno per restauri. Si consiglia fortemente la prenotazione telefonica al 347 3810902 perché le visite sono a numero chiuso.

TORRE DI BARBARESCO dalle 10.00 al tramonto. Prenotazione fortemente consigliata al 333 9040135. Intero 5 €; ridotto e gruppi (min. 10 persone) 4 €; gratuito fino a 12 anni.

FILATOIO DI CARAGLIO visita guidata , per un massimo di 10 persone alla volta per poter garantire le distanze. Si richiede quindi la prenotazione telefonica allo 0171 61 83 00 oppure via e-mail a info@fondazionefilatoio.it.

Le visite guidate partiranno ad ogni ora dalle 10.30 fino alle 18.30. Museo del Setificio Piemontese: intero 9 €; ridotto (7-18 anni, studenti universitari fino a 25 anni, insegnanti, soci Acli, TCI) e gruppi (min. 15 persone) 6 €; scuole secondarie di secondo grado 5 €; scuole primarie e secondarie di primo grado 3 €;

gratuito fino a 6 anni, residenti a Caraglio la domenica mattina, Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino+Piemonte Card, guide turistiche della provincia di Cuneo, soci ICOM, giornalisti, visitatori con disabilità con accompagnatore. l biglietto delle mostre temporanee è a parte, possibilità di biglietti cumulativi.

CASTELLO DI MONTICELLO D’ALBA 10.00-12.30, 14.30-18.00. Le visite guidate al castello partono ogni ora. Visita libera nel parco. Visita guidata nel castello. Durante l’emergenza sanitaria, la visita all’interno del Castello è stata rimodulata con dei QR code, in modo tale che il visitatore possa godere della bellezza e della storia dell’edificio in maggiore autonomia. Intero 7 €; gruppi (min. 15 persone) ed Abbonamento Musei Torino Piemonte 6 €; ridotto (6-13 anni) 4 €; visita libera al Parco 2,5 €; gratuito fino a 5 anni, visitatori disabili, giornalisti, capogruppo e guide turistiche.

PALAZZO SALMATORIS DI CHERASCO Mostra di Sergio Unia “Ri-Cercare la figura infinita”, fino al 13 settembre con orario 9.30-12.30, 14.30-18.30. Visita libera a ingresso gratuito

CASTELLO DI GOVONE 10.00-12.00 15.00-18.00; Visita libera, con audioguide o guidata

Intero 5 €; ridotto (over 65) e gruppi (min. 20 persone) 4 €; gratuito fino a 14 anni ed Abbonamento Musei Torino Piemonte.

CASTELLO DELLA MANTA dalle 11 alle 19.30. Visite su prenotazione allo 0175 87822 o faimanta@fondoambiente.it oppure https://www.cognitoforms.com/FAI11/CastelloDellaMantaManta

FORTE ALBERTINO DI VINADIO

Gli spazi espositivi sono fruibili in modo autonomo con un itinerario a senso unico, con ingresso da Porta Francia ed uscita a Porta Neirassa. Gli ingressi saranno contingentati (massimo 5 persone ogni 10 minuti), si avrà l’obbligo della mascherina e dei guanti, questi ultimi per l’uso delle postazioni touch screen. All’ingresso e nel percorso saranno disponibili gel disinfettante e guanti. Visite guidate alle 11.00, 14.00, 15.30, 17.00. La prenotazione è vivamente consigliata.

Sono temporaneamente chiuse le postazioni di realtà virtuale, in sostituzione è disponibile l’app “La lettera perduta”, che permette di compiere un’appassionante missione basata su fatti realmente accaduti nel Forte, direttamente dal proprio smartphone.

Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero 7 €; ridotto 5 €.

Visita guidata del Forte: intero 6 €; ridotto 4 €.

Vinadio Virtual Reality: 3 €.

Biglietto cumulativo: intero 10 €; ridotto 8 €.

PROVINCIA DI TORINO

CASTELLO DI MIRADOLO A SAN SECONDO DI PINEROLO aperto 10.00-19.00. Si richiede la prenotazione. Castello – Mostra di Oliviero Toscani e Parco: intero 12 €; gruppi e ridotto (14-26 anni, over 65) 10 €; ridotto (6-14 anni, Carta Giovani Città di Pinerolo) 5 €; gratuito fino a 6 anni, Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino+Piemonte Card, Passaporto culturale.

Parco: ingresso 5 €.

CASTELLO DI MASINO A CARAVINO aperto dalle 11 alle 19. Visite guidate solo su prenotazione https://www.musement.com/it/torino/biglietti-per-castello-e-parco-di-masino-224590/?aid=FAIMasino

PROVINCIA DI VERBANO CUSIO- OSSOLA

GIARDINI BOTANICI DI VILLA TARANTO Dalle 8.30 alle 18.30. Consigliata la prenotazione al 0323 502372 Email: ente@villataranto.it