Ferragosto al Parco Paleontologico Astigiano

Anche nel week end di Ferragosto non mancano gli appuntamenti all’insegna della Paleontologia e della scienza a cura del Parco Paleontologico Astigiano.

Sabato 15 agosto – “Ferragosto al Parco Paleontologico”

Il ritrovo è alle ore 10,00 presso il parcheggio della “Balena” subito dopo il centro abitato di Valleandona. E’ in programma un’escursione guidata presso la Riserva Naturale di Valle Andona Valle Botto e Val Grande, con la visita agli affioramenti fossiliferi ed un’autentica simulazione di scavo. La mattinata sarà dedicata alla scoperta dell’antico Mare Padano, con cenni e curiosità naturalistiche lungo il tragitto. Il percorso non è accidentato ma considerando la lunghezza (intorno ai 6 km), si consigliano scarpe comode. Dopo il pic-nic (a cura dei partecipanti) nel pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare il Museo Paleontologico in Corso Alfieri 381, Asti. INFO e PRENOTAZIONI: 338 7734437 – enteparchi@parchiastigiani.it

Sabato 15 e Domenica 16 anche il Museo Paleontologico è aperto. Il museo riapre le porte a turisti ed appassionati, dalle 11.00 alle 18.00 con orario continuato, visita in autonomia o guidata a seconda dei vostri gusti. La prenotazione è obbligatoria per entrambe le giornate per garantire il rispetto delle norme di sicurezza anticontagio.