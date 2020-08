Ferragosto al Castello Reale di Govone

Il Castello Reale di Govone è aperto nel week end di Ferragosto. Come ogni venerdì, sabato e domenica, è possibile visitarlo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per garantire la sicurezza ai visitatori, è necessaria la prenotazione. Per tutto quello che c’è da sapere clicca qui -> Visite Castello Reale di Govone.

In questo periodo, oltre alla visita guidata nelle stanze della residenza sabauda, nello spazio espositivo si possono ammirare le opere di Cinzia Ghigliano, con la mostra “Attese”, allestita fino al 6 settembre, con ingresso gratuito.