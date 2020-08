Eventi di agosto a Santo Stefano Belbo

Il paese natale di Cesare Pavese si prepara a vivere altri momenti di festa nel mese di agosto.

Venerdì 7, in piazza Unità d’Italia, si terrà il sesto appuntamento con il Drive-In: sarà proiettato Assassinio sull’Oriente express, mentre venerdì 21 sarà la volta del film d’animazione Il libro della giungla. Le proiezioni cominceranno alle 21.30 e la visione potrà essere accompagnata dalla degustazione di cibo e bevande, che saranno serviti dalle attività santostefanesi direttamente in macchina. Il costo d’ingresso è di cinque euro per veicolo.

Venerdì 14 agosto, dalle 20 alle 23, ritornerà E-state in musica: una merenda sinoira che coinvolgerà tutti i locali santostefanesi con le loro proposte enogastronomiche e l’animazione musicale di Radio Vallebelbo, che potrà essere ascoltata nei dehors del concentrico e in tutti i locali. Gli eventi sono organizzati dal Comune in collaborazione con l’Associazione Vitis.