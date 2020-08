Estate di lavori stradali a Nizza: tra i tratti da riasfaltare anche piazza XX Settembre

Estate di lavori stradali a Nizza. Negli scorsi giorni l’amministrazione comunale ha affidato l’appalto per alcuni lavori stradali per un ammontare complessivo di 300.000 euro.

Gli interventi riguarderanno sia la zona urbana che quella extraurbana. Nel primo caso si tratta della riasfaltatura totale dell’area interna di piazza XX Settembre (saranno risistemati anche i due quadri elettrici presenti alle estremità), e dell’asfaltatura dei parcheggi di via Vadalà, di via Lanero, dell’asilo nido Colania e del lotto di terra nei pressi del BricHome. In questo modo entro ottobre si arriverà alla regolarizzazione di circa 200 nuovi parcheggi.

Numeri altrettanto importanti per gli interventi su strade extraurbane, per cui saranno impiegati 11500 metri quadrati di asfalto distribuiti su più zone, per un totale di circa tre km lineari. L’asfaltatura inizierà già lunedì prossimo, il 3 agosto, si concluderà in 8 giorni e riguarderà alcuni tratti delle seguenti strade: Str. San Michele, Str. Baglio Fontanile, Str. Manera, Str. Colania, Str. Colombaro, Str. Annunziata, Str. Cremosina, Str. Vecchia d’Asti.