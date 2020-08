Estate di festa a Vinchio e Noche tra cibo e buona musica, nel rispetto delle norme di sicurezza

L’emergenza sanitaria ancora in corso sta ridisegnando le occasioni per trascorrere una serata durante la calda estate e i comitati di festeggiamenti e proloco sono costretti, per superare la crisi, ad inventarsi nuove formule di intrattenimento, specialmente serale, da offrire a chiunque desideri svago e ristoro alla calura senza rinunciare alla sicurezza.

Anche a Vinchio è successo così. A dare il via alla girandola di appuntamenti è stato il Comitato per Noche che avvalendosi della collaborazione di ditte attrezzate per lo street food ha cominciato ad allestire un padiglione dove gli avventori potevano comodamente sedersi a tavoli opportunamente distanziati nel rispetto delle norme sanitarie. A seguire, le serate sono cominciate anche a Vinchio ed all’offerta di cibo (dalla pizza classica, passando per la farinata fino a giungere alla rosticceria ed al fritto di pesce) si sono aggiunte altre occasioni di svago come interventi, specialmente musicali, fino a giungere a veri e propri spettacoli di qualità.

Recente esempio, ma non ultimo in calendario consultabile sui più diffusi social, è stato quello di Vinchio. Lì si sono esibiti, dopo la tournée che li ha visti nei principali teatri italiani compresi quelli di Roma e Milano con il musical Mary Poppins, Cristian Catto, per la prima volta nel paese natale, e Ivana Mannone; insieme hanno proposto una girandola di canzoni italiane dagli anni Venti ad oggi ripercorrendo tutta la storia della musica leggera nazionale.

I partecipanti, oltre ad allietarsi per le gradevoli esibizioni proposte con grande maestria dagli artisti, hanno potuto cenare con le prelibatezze di mare della Pizzeria Savona e gustare gradevoli drink preparati da Daniele Lamberti, titolare del Lambert caffè di piazza Marconi a Nizza, che, per l’occasione, ha realizzato il “Vinkioktail’s”, una gradevole bibita da gustarsi sorbendola direttamente da una coppa realizzata in scorza di melone.

Al termine della serata Cristian Catto e Ivana Mannone si sono intrattenuti con il pubblico ed hanno firmato sull’etichetta alcune bottiglie dei pregiati vini locali destinate a diventare cimeli da collezione perché fonte di una tradizione che sicuramente si consoliderà.