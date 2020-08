Ernestina Omegna più forte del Covid-19: l’astigiana festeggiata per i suoi 104 anni

Si chiama Ernestina Omegna ed è nata a Passerano Marmorito il 10 agosto 1916. Ha superato il Covid-19, la malattia e i momenti difficili, e pur a distanza dalla sua famiglia, perché residente in una casa di riposo, nel torinese, ha festeggiato i 104 anni.

La storia di questa donna così forte e longeva ce la racconta sua figlia Marisa, che ci scrive “per dirvi che lei c’è ancora e ha superato anche il Covid19. Vive sempre in una casa di riposo, e purtroppo dal 3.3 non ho più avuto la possibilità di abbracciarla.”

Anche lei ha vissuto i drammatici momenti dell’emergenza lontana dai suoi cari, ma li ha superati e adesso la famiglia può tirare un sospiro di sollievo, dopo i due tamponi negativi che hanno confermato la guarigione. “Ci sono stati dei momenti brutti e difficili, potevo avere notizie solo al telefono, ma le brutte notizie sulle RSA si rincorrevano sui giornali. – prosegue la figlia – Adesso dopo vari tamponi negativi e positivi, finalmente sono arrivati i due negativi. Da circa 2 mesi la vedo in video chiamata, e con la gentilezza dei gestori di un campetto di calcio confinante con il giardino della RSA, la vedo tra le grate del recinto di divisione. Tutti i giorni, mattina e pomeriggio, ho telefonato e telefono per avere notizie. Di più non è possibile.”

Nata nel 1916, Ernestina e la sua famiglia, molto longeva perché tutti i componenti sono mancati oltre i 90 anni, avevano già superato La Spagnola e altre pandemie. Nel frattempo, nel 2017 Ernestina è anche diventata nonna bis di Giacomo un frugoletto che la ricorda spesso.

Nella foto, Ernestina Omegna quando fu premiata per i 100 come Patriarca dell’Astigiano.