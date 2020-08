Emozioni e curiosità a Calosso tra spettacoli e nuove mostre

Il week end di “Calosso c’è” ha regalato emozioni anche in questo fine settimana. Si è cominciato venerdì 31 luglio, con lo spettacolo di Mazz Mariano, il mentalista che ha presentato una selezione dei migliori effetti del suo repertorio, accompagnati dal garbo che lo contraddistingue da sempre e conditi con la sua immancabile carica di entusiasmo coinvolgente. “Uno spettacolo enigmatico che ha deliziato il desiderio di curiosità del pubblico intervenuto sfidando la torrida temperatura dell’ultimo giorno di luglio, ma godendosi poi la fresca brezza della sera.” commentano gli organizzatori della serata a Calosso.

Mazz Mariano

Si è poi proseguito con due appuntamenti culturali nella giornata di sabato 1 agosto. Dapprima, nella sala della Biblioteca comunale, ha avuto luogo l’inaugurazione delle opere di Angelo Bracco e della sua mostra “Magari…” che sarà aperta fino al 31 agosto. Nella foto di copertina, il vicesindaco Angelo Grasso, l’artista Angelo Bracco, il Presidente della Biblioteca Carlo Milordini e Nevena Molteni.

Daniela Placci

Alla sera è stato il concerto di Daniela Placci Trio ad incantare il pubblico. Spostato dal parco del castello al salone polifunzionale Don Monticone per via del temporale incombente, in pochissimo tempo i tecnici sono riusciti a riposizionare tutta la strumentazione necessarie per poi allietare il pubblico con canzoni, anzi poesie in musica, di Faber e di De Gregori.

Il Centro polifunzionale Don Monticone

