Emozionante serata con Federica Molteni a Calosso nel ricordo di Gino e Adriana Bartali

“Calosso c’è”, eccome che c’è. In mille modi, in questa estate così particolare, regalando sempre molte emozioni indipendentemente da quale sia la proposta.

Come quella andata in scena ieri, giovedì 13 agosto, in frazione Piana del salto, con la prima delle due serate della rassegna “Teatro in Terra Astesana”, curata dal Teatro degli Acerbi.

Teatro di racconto “Pedala! Gino e Adriana Bartali, nell’Italia del dopoguerra” realizzato dalla compagnia Luna e Gnac di Bergamo: i scena l’autrice e attrice bergamasca Federica Molteni. Emozioni, si diceva, non solo il suo splendido racconto di Gino e Adriana Bartali ma anche per il ritorno al lavoro e alla vita dei “teatranti” di Bergamo dopo la terribile esperienza del Covid-19. Ripartire dalla cultura per limare le distanze rappresenta un punto di partenza molto importante.

La rassegna “Teatro in Terra Astesana” proseguirà sabato 22 agosto con la commedia del Teatro degli Acerbi “Il cantiniere gentiluomo”, racconto sul vino, prodotto di terra, uomo e tradizioni. Ingresso libero e gratuito. Per saperne di più clicca –> QUI.