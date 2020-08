Emergenza idraulica a casa: come intervenire

Uno scenario non propriamente positivo da immaginare, un qualcosa può presentarsi con tutto il suo carico di disagio e difficoltà, soprattutto in questo periodo dell’anno con le vacanze estive che rendono tutto più complesso.

Può capitare di avere un’emergenza idraulica in casa: che sia un elettrodomestico che inizia a perdere acqua o che si blocca (tipico è l’esempio della lavatrice o della lavastoviglie), un tubo che si rompe improvvisamente creando scompiglio nella propria abitazione.

In tutti questi casi la necessità primaria è quella di intervenire tempestivamente, con un servizio di pronto intervento idraulico: un partner al quale rivolgersi nel momento del bisogno per risolvere determinate problematiche di natura idraulica.

Competenza quindi ma anche rapidità, perché nei casi di emergenza è indispensabile trovare un servizio idraulico urgente, tempestivo e, possibilmente, economico, cosa che non sempre avviene dato che, in alcuni casi, chiamare un professionista di questo genere ha costi elevati.

I servizi di idraulica ed i loro costi

La differenza è data dal contesto: anche la città nella quale si opera può essere un elemento di discrimine per stabilire il costo di intervento di un idraulico. Gli idraulici a Milano ad esempio o in qualsiasi altra grande città, hanno un costo differente rispetto a quelli che lavorano in un piccolo centro.

Stilare una tabella di costi universalmente valida è complesso, tuttavia può tornare utile partire da quelli che son gli interventi di emergenza idraulica più richiesti:

Disotturazione: l’intervento per eccellenza, quello per il quale ci si rivolge con più frequenza ad un idraulico. Si tratta di disotturazione tubi e scarichi domestici. Chi non ha mai dovuto combattere con uno scarico di casa che si intasa e non riesce a mandare via correttamente l’acqua? Ecco allora che, nei casi più complessi, è indispensabile l’intervento di un idraulico che svuoti gli scarichi, li liberi e ripristini il funzionamento corretto.

Riparazioni e sostituzioni rubinetteria: interventi tesi a riparare o sostituire completamente rubinetti della cucina o del bagno. Anche in questo caso può essere utile un servizio di idraulico urgente per intervenire tempestivamente. Se il rubinetto perde ad esempio, ed ha bisogno di essere sostituito, è bene non far passare troppo tempo.

Interventi su elettrodomestici: ciò a cui si faceva riferimento sopra: perdite di acqua riferite, ad esempio, a lavatrice, lavastoviglie ed anche condizionatori. Anche in questi casi può essere utile rivolgersi ad un pronto intervento idraulico.

A chi rivolgersi?

Fin qui la teoria: nella pratica, a chi rivolgersi quando si ha un’emergenza come quelle sopra elencate? È bene contattare un idraulico di fiducia, che sia professionale ed onesto, che possa garantire un intervento rapido, senza perdite di tempo.

Servizi di pronto intervento idraulico nelle grandi città ce ne sono, come nel caso di Sk Idraulica che opera a Milano e garantisce rapidità oltre che qualità. Perché quando si ha un guasto di questo genere in casa il punto è: risolvere il problema prontamente, ma intervenire anche in modo professionale, mirato, per risolverlo definitivamente.