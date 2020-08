E’ la matriarca della città di Asti: Teresina Torchio ha compiuto 107 anni

A Vaglierano Basso, Teresina Torchio ha compiuto 107 anni: originaria di Tigliole, è nata l’11 agosto del 1913.

A brindare al compleanno, con Teresina, la figlia Carla (85 anni) e il genero Piero (92 anni), il sindaco Maurizio Rasero, Giuseppe De Mita (già presidente della circoscrizione) e don Paolo Lungo, parroco della Torretta. I 107 anni sono un traguardo importante: come confermato al sindaco dall’ufficio Anagrafe, Teresina è la matriarca della città e forse anche della provincia.

Teresina si è sposata a 20 anni, nel 1933, con Francesco, di cognome Torchio, proprio come lei. Francesco non c’è più da 15 anni e Teresina ha sempre lavorato la campagna: “Ho sempre lavorato tanto”, racconta. Difficile dire quale sia il segreto della sua longevità: sarà il lavoro nei campi, “l’aria buona della frazione” (come suggerisce De Mita), o quel “patto stretto con Padre Pio per arrivare ai 112 anni”. Dal sindaco Rasero i complimenti a Teresina, “l’astigiana con la data di nascita più lontana, una vita dedicata al lavoro e alla famiglia”.