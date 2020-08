E che sia …Spettacolo: attori amatoriali e compagnie astigiane insieme per una serata di teatro a Mongardino

Il CrAsl 19 e la FITel provinciale di Asti propongono la serata teatrale “Insieme in Allegria ed Amicizia..E..che ..sia ..Spettacolo ..a La Gavazza!!!”

Nella cornice dell’Azienda Agricola La Gavazza di Gianluca Conti in via Sant’Antonio a Mongardino, giovedì 13 agosto alle 21 si esibiranno diversi attori amatoriali e compagnie teatrali locali: Francesca Ibertis e Piero Musso in “Le Masche” con la regia di Piero Musso; D’La Baudetta in “Tribuna pollitica” regia di Giulio Berruquier; Franco Cerrato e Germano Margarino in “L’intervista” regia di Isabella Bigliuti; Annamaria Ercole e Franco Cerrato in “Un Gentiluomo” di Achille Campanile regia di Isabella Bigliuti; Emanuela Paccagnan ed Irene Parisi in due brani tratti da “Le Dame senza i Cavalier,stagione 3” regia di Gino Vercelli; Gloria Gianotti e Giorgio Gallo in “La cura dimagrante” di Franco Roberto regia di Gino Vercelli; Tiziana Miroglio e Giorgio Gallo in “L’Ipotesomane” da “come Ammazzare la suocera” dal libro di Antonio Amurri adattato da Alberto Lo Pinto, regia di Isabella Bigliuti.

Intrattenimento musicale a cura di Franco Idino (voce e chitarra) e Toni Mazza (fisarmonica) e gli “Amici della Caraffa”.

Saranno osservate le regole anti covid per gli spettacoli all’aperto. Si ricorda l’uso della mascherina obbligatorio. La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazione: 3201671477, 3483642949. Capienza massima spettatori: 70.

Gli ingressi sono a offerta libera e il ricavato andrà ad associazioni di volontariato.