Doppio salvataggio di cani nel pozzo nel canellese

Questa mattina il comando dei Vigili del Fuoco di Asti ha ricevuto quasi in contemporanea due richieste per soccorso animale. In entrambi i casi si trattava di due cani, finiti in un pozzo, in due diverse località di Canelli.

Per l’intervento sono state attivate le squadre di Asti e i volontari di Canelli: gli animali sono stati tratti in salvo dai soccorritori intervenuti. I cani, per la felicità dei proprietari, dopo la brutta esperienza risultavano in buone condizioni.