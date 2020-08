E’ stato un fine settimana memorabile quello vissuto a Calosso tra il 7 e il 9 agosto. Tante le attività organizzate nell’ambito di “Calosso c’è”, impreziosite dallo storico passaggio della inedita Milano-Sanremo, con la bellezza delle colline patrimonio dell’Umanità dell’Unesco ad affascinare il folto pubblico collegato da tutto il mondo.

I ciclisti sono passati da Piana del Salto, mentre per le altre attività organizzate il cuore pulsante, oltre alla natura circostante il paese astigiano, è stato il parco del Castello, di proprietà della famiglia Balladore Pallieri, che rende ancora più emozionanti le proposte organizzate dal Comune in collaborazione con numerosissime realtà locali. Ecco alcuni scatti che riassumono lo scorso fine settimana, tra lo spettacolo di Chiara Buratti, “Quattro Donne”, la camminata, il pic nic e le dimostrazioni di tiro con l’arco degli Arcieri Langhe e Roero.

di 16 Galleria fotografica Calosso C'è tra Milano-Sanremo, teatro, pic nic e camminate









Ma le proposte continuano. Se giovedì sera a Piana del Salto si potrà gustare l’apericena e poi tuffarsi nella storia di Gino Bartali con l’interpretazione di Federica Molteni (per saperne di più clicca QUI), una nuova serata in musica nell’ambito della rassegna estiva “Calosso c’è”, che anima con intrattenimento a 360° l’estate 2020, è in programma venerdì 14 agosto. Alle ore 21, nel dehor del Ristorante Crota ‘d Calos ci sarà una serata a cura de “I Sincopatici”, duo musicale Camilla Ferrari e Giacomo Maria Naccari: “Storie di musica italiana…”. Per info: 349.8797639