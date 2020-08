Dopo la notturna, arriva il MTB Orienteering sui sentieri di CoccoNut

Dopo il successo delle prime pedalate, ritornano gli eventi per gli amanti della mountain bike targati CoccoNut. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 29 agosto, con la MTB Orienteering per scoprire la bellezza di Cocconato e dintorni.

Si può partecipare singolarmente o formare una bella squadra di amici e cercare di tagliare il traguardo per primo per vincere i premi in palio. Durante il pomeriggio bisognerà scovare e raccogliere gli oggetti disseminati lungo tutti i sentieri il più velocemente possibile per aggiudicarsi il “bottino”.

Se non si sa con chi partecipare, non c’è problema. Basta presentarsi all’appuntamento e verranno organizzate squadre di ricerca pensate per rendere l’esperienza più divertente. E se proprio si vuole fare da solo, beh, bisognerà darsi da molto da fare per battere le squadre.

Prenotandosi entro venerdì 28 agosto c’è la possibilità di affitto bici o e-bike su prenotazione. Per la partecipazione, anche senza noleggio bici, la prenotazione obbligatoria.

Prezzi:

10 euro (partecipazione in gruppo, 2 o più)

5 euro (Under 10 accompagnati dai genitori)

15 euro euro (partecipazione singolo concorrente)

Possibilità di iscrizione con tesseramento assicurativo annuale per singoli concorrenti (25 euro) o gruppi di concorrenti (20 euro).

Il ritrovo, alle 17 di sabato 29 agosto, è di fronte all’ufficio turistico di Cocconato, in Piazza Camillo Benso Conte di Cavour.

Info e prenotazioni:

Elia 340 7212474

Amedeo 338 7394204

Messenger / Direct Instagram

cocconut.info@gmail.com

L’evento è organizzato dall’associazione sportiva Coccosport di Cocconato.