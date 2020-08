Domani ad Asti Claudio Bisio e Gigio Alberti con “Ma tu sei felice?”

Sabato 29 agosto ore 21 nel cortile del Palazzo del Michelerio ad Asti ci sarà lo spettacolo “Ma tu sei felice?”, tratto dal libro di Federico Baccomo, con Claudio Bisio e Gigio Alberti.

Due uomini seduti al bar. Parlano, parlano… Intorno a loro nessuno. Nemmeno i camerieri che dovrebbero portare da bere. Situazione strana. Ma i due non ci badano. Parlano. Di tutto. Mogli, figli, parenti, giovani e vecchi, avventure, tradimenti, scuola, medicina, amici, lavoro, criminalità. I due, Vincenzo e Saverio, sono benestanti, hanno tutto quello che si potrebbe volere, forse anche di più. Ma niente va, secondo loro, come dovrebbe andare. E così snocciolano le loro teorie, le loro ricette per la soluzione di ogni problema.

Che rivelano tutti i peggiori difetti dell’uomo. Maschilismo, egocentrismo, razzismo, faciloneria, superficialità. Ma lo fanno con un un’inconsapevolezza totale, con un candore talmente assoluto, da risultare simpatici. Da una sola domanda rifuggono. Come se fosse pericolosa da affrontare. Come potesse fare cadere il castello di carte che stanno costruendo. E la domanda è “Ma tu sei felice?”. E quella che sembrava essere una tranquilla chiacchierata al bar si rivelerà essere qualcosa di più.

Claudio e Gigio si sono conosciuti durante la scuola del Piccolo Teatro e poi qualche spettacolo insieme, uno per tutti “Comedians” e anche parecchi film, uno per tutti “Mediterraneo”.

L’Alberti firmò la regia del primo spettacolo monologante del Bisio e poi tanta vita insieme.

Appena scattato il lockdown da Covid 19, l’instancabile Bisio telefona all’amico Alberti per proporgli una lettura via web di “Ma tu sei felice?”, libro di un loro amico, Federico Baccomo, di cui tempo prima avevano fantasticato la messa in scena prima o poi (del libro, non di Baccomo).

Con l’aiuto di figli e concubine e di un telo verde (che pare si chiami Chromakey), Gigio e Claudio trascorrono quasi allegramente la loro quarantena realizzando 25 puntate che tra Youtube, Instagram e Facebook avranno un discreto successo.

Gigio AlbertiMa non finisce lì. Qualche operatore teatrale lungimirante si accorge dell’enorme potenzialità comica (ma anche intima e forse pure filosofica) di questo lavoro e propone loro una tournée estiva in giro per l’Italia a leggere questo testo dal vivo, certo rispettando i dovuti protocolli

e a condividere con il pubblico riflessioni sull’eterno tema della felicità (e non solo).

Federico Baccomo è nato a Milano nel 1978 . Ha lavorato come avvocato e si è poi dedicato a tempo pieno al mestiere di scrittore e sceneggiatore . Con lo pseudonimo di Duchesne ha firmato il suo primo bestseller, Studio illegale (Marsilio 2009), cui sono seguiti altri libri di successo. Il suo ultimo romanzo è Anna sta mentendo ( Giunti 2017) .