Dieci opere del duo astigiano Delta N.A. esposte in Pakistan

L’esibizione internazionale “Art for Art” nasce da un’idea del gallerista pakistano Muhammed Waris, proprietario e direttore delle gallerie Oyster, che ha sentito la necessità, in questo momento di distanza e isolamento tra paesi e persone, di creare una mostra virtuale per fortificare il ponte artistico che avvicina luoghi e artisti di tutto il mondo.

Così, in collaborazione con critici d’arte, curatori e galleristi di differenti nazionalità, ha selezionato e invitato circa 80 artisti di spicco sul panorama internazionale per dare vita alla mostra che aprirà i battenti virtuali il 10 settembre inaugurando dalle ore 17. 30 alle 21 e che durerà fino al 30 settembre. L’esibizione sarà visibile sul sito delle gallerie Oyster, ma a rendere l’evento più coinvolgente, sarà la condivisione sui social media delle opere presenti in mostra da parte di curatori, critici d’arte, galleristi, riviste d’arte, quotidiani e sponsor internazionali parte del progetto.

“Art for Art” sarà così un fluire virtuale di arte contemporanea che partendo dalle Oyster Galleries di Lahore, al confine tra Pakistan e India, attraverserà numerosi paesi lontani fra loro, tra cui ad esempio il Marocco, dove risiede la curatrice internazionale Khira Jalil che si è occupata della curatela del progetto accanto a Mr. Muhammed Waris. La mostra farà quindì da ponte tra culture, artisti, collezionisti e amanti dell’arte che mai come in questo momento sono lontani tra loro.

Tra gli artisti in mostra figura il duo italiano Delta N.A. che parteciperà con 10 opere pittoriche e accanto alla coppia verranno esposte opere di: Abdel Latif hossen Al-Sadoudi , Asaad Jaafar Ibrahim , Abdelaziz Nassib El Mesnaoui , Abdennour Zerfaoui , Abdoul-Ganiou Dermani , Abeer Saad Al -Din Ahmed , Ahmad Karo , Aina Putnina , Alfredo Jose Prado , Amna Walayat , Anna Tauschke, Azhari Fatine Amina , Azher Dakil Mohsin , Bouchra Meloui , Ceren Cengiz , Chaoub Nabil,Eckel Nyamhondoro , Edgor Pintor Venezolano , Emma Tumanyan , Ernesto Monlo , Eunice Mateo , Fran Neuville, Elena Tereshkova , Ganesh C. Basu , Ghedeir Ahmed Abdelbasset , Gustavo Enrique Morales Salamanca , Hagop Sulahian , Hilda Kelekian , Hossam El-Din Mohammed Hassan , Azhari Fatine Amina, Aziz Al-Misnawi , Cristian Mateus , Dhaneshwar Shah , Dr. Brikadnas Latifa , Ernesto Guerrero Pititore, Galez Covertly, Habib Zouinekh, Hatem Trab, Héctor L. Rodríguez, Hind Saad Muhammad Hussein Obaid, Huma Khan, Julia De La Rua, Kalipada Purkait, Kernane Brahim, Khadija Amergui, Khaled Mohamed Abbas Mounir, Khaled Nassar, Khira jalil, Krishan Kumar, Ksenia Molostvova, Lamiaa Haddouch, Mahsa Isapour, Fatima Tahouri, Mami Kawasaki, Mariam Baidoshvili, Mazen arabi, Milonz Kaluza, Mohamed Mounir.