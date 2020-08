Dallo show cooking, al teatro nel parco del castello fino alla camminata e i pic nic: ce n’è per tutti i gusti con “Calosso c’è”

“Calosso c’è” continua con proposte sempre nuove. Dopo il grande interesse suscitato dalle serate dedidate al mentalista Mazz Mariano e al teatro nel parco del castello, il contenitore di eventi organizzato dal Comune, in collaborazione con varie realtà locali, per animare il paese immerso tra i paesaggi vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità Unesco prosegue con tantissimi eventi in questa prima settimana di agosto.

Si comincia venerdì 7 agosto, con lo show cooking di Patrizia, in cui si potrà imparare a fare i tajarin, seguiti dalla cena presso il ristorante Crota ‘d Calos, in via Benedetto Cairoli 7.

Si prosegue con il teatro con Chiara Buratti e le sue “Quattro Donne”, sabato sera, nella splendida location del parco del castello, mentre domenica è in programma una speciale giornata in cui tornano gli amati picnic, che richiamano visitatori da lontano, insieme a “Cammina Cammina”, la tradizionale passeggiata enoeco…gastrologica a cura della Pro Loco di Calosso in edizione light, solo su prenotazione, chiamando il numero 391/7252974.