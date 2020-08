Covid, nuova ordinanza del Governo: discoteche chiuse in tutta Italia e stretta sulle mascherine

L’aumento dei positivi registrato in questi ultimi giorni in Italia ha portato il Governo ad una nuova ordinanza restrittiva che prevede la chiusura delle discoteche e una stretta sulle mascherine.

Oggi, alle 16, si è svolto un nuovo incontro tra Governo e Regioni in video-conferenza, alla presenza dei ministri Boccia, Speranza e Patuanelli, al termine del quale è stata presa la decisione ufficiale: in tutta Italia, infatti, resteranno chiuse le discoteche e le sale da ballo in tutta Italia almeno sino al 7 settembre, mentre per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine l’obbligo, attualmente previsto nei luoghi al chiuso, viene esteso anche all’aperto, dalle 18 alle 6, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici dove si possono formare assembramenti. Il provvedimento entrerà in vigore domani, lunedì 17 agosto.

Ecco il testo integrale dell’ordinanza uscita pochi minuti fa: “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: è fatto obbligo dalle ore 18 alle 06, sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali“.