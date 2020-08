Cosa fare nel week end di Ferragosto nell’Astigiano e dintorni…

Arriva il fine settimana di Ferragosto e l’Astigiano propone diversi appuntamenti per chi ha scelto di non andare via. Ecco le nostre proposte per qualche ora piacevole e di svago.

Cominciamo dalla serata di oggi, venerdì 14 agosto, quando per la rassegna “Calosso c’è” è in programma una serata musicale con “I Sincopatici”. (Nel BOX EVENTI tutte le info).

Nella giornata di Ferragosto si può scegliere il teatro, con una nuova serata di “Paesaggi e Oltre“, che fa tappa a Costigliole d’Asti nello splendido scenario dell’anfiteatro naturale di frazione San Michele, mentre al Castello Asinari prosegue la mostra “Omaggio a Fellini”.

Sempre in tema di Castelli, è aperto da oggi a domenica, come ogni week end, quello di Govone, dove si può visitare anche la mostra di Cinzia Ghigliano.

Per una serata all’insegna del Jazz prosegue a Moncalvo il Festival Cacciano. Sabato 15, presso Piazza Antico Castello, alle 21.30, si esibirà l’Aura Nebiolo Jazz Quartet, con ingresso gratuito.

Domenica segnaliamo due appuntamenti a misura di bambini: la giornata al Parco dell’Alberone a Cocconato d’Asti (ormai sold out), e la serata di magia “Il mondo del circo” a Tonco, dove sono ancora disponibili alcuni posti.

E se siete in giro per la Langa Astigiana a cercare il fresco sulle colline più alte della provincia, scendete in valle a Vesime per gustare un buonissimo gelato alla pasticceria “La Dolce Langa“, aperta anche a Ferragosto e domenica 16, dove vi attende un’esperienza rinfrescante e gustare, da provare.

