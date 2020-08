Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano e dintorni…

Nuovo fine settimana, nuove proposte per trascorrere del tempo piacevole nell’Astigiano e dintorni.

Dopo quasi due mesi di eventi, siamo giunti all’ultimo week end della rassegna “Calosso c’è“, che regalerà un gran finale con i fiocchi. Si incomincia oggi pomeriggio con lo show cooking e la cena, per proseguire domani con lo spettacolo del Teatro degli Acerbi con “Il Cantiniere Gentiluomo”, e terminare domenica con una giornata ricchissima di proposte. A partire dal vespa raduno, alle premiazioni del concorso fotografico. Sarà inoltre l’ultima occasione per gustarsi le prelibatezze preparate dai ristoratori locali con il pic nic nel magnifico parco del Castello di Calosso, dimora privata messa a disposizione dalla famiglia Balladore Pallieri, immersa tra i Paesaggi Vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità. (Nel BOX EVENTI tutte le info).

Gli Acerbi si potranno ammirare anche nella serata di oggi, venerdì 21 agosto, a Motta di Costigliole d’Asti, per il festival “Paesaggi e Oltre” con “Il testamento dell’Ortolano”. Sempre a Costigliole d’Asti ma nel Castello Asinari, prosegue la mostra “Omaggio a Fellini”, mentre in quello di Govone, la mostra di Cinzia Ghigliano.

Sempre nella serata di oggi, 21 agosto, la musica non si ferma, e a Portacomaro è in programma il Concerto di San Bartolomeo.

A Vinchio, per la serie “rEstate a Vinchio”, sabato 22 agosto è in programma il 2° raduno Auto e Moto Retrò. (Nel BOX EVENTI tutte le info). Alla sera, a Moncalvo, prosegue il Festival Cacciano, con il concerto della I.S.O. Big Band in Piazza Antico Castello, alle 21.30.

Ad Asti, sabato 22 agosto, al Naturasì di piazza Porta Torino 14, ad Asti, seconda giornata dedicata all’approfondimento dei presìdi Slow Food, per conoscere l’aglio Rosso di Nùbia.

Domenica sera ancora musica, questa volta a Tonco, dove è protagonista l’Orsa, Orchestra Ritmico Sinfonica Astigiana.

