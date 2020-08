Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano e dintorni…

Eccoci giunti ad un nuovo fine settimana nell’Astigiano, con eventi di ogni tipo tra enogastronomia, camminate, yoga e pic nic.

Prosegue anche questo week end la rassegna “Calosso c’è“. Si incomincia oggi pomeriggio con lo show cooking e la cena, per proseguire domani con il teatro con Chiara Buratti e le sue “Quattro donne”, e terminare con una grande giornata all’insegna del movimento e dei prodotti tipici locali. Tornano infatti i pic nic nel magnifico parco del Castello di Calosso, dopo aver camminato per i Paesaggi Vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità. (Nel BOX EVENTI tutte le info).

Proseguono gli appuntamenti anche a Cocconato. Si inizia questa sera con Calici di Stelle, una deliziosa cena sotto le stelle, per continuare domani, sabato 8 agosto, con lo Yoga nelle vigne e la pedalata notturna by Cocconut. Per info consulta il nostro BOX EVENTI.

A Vinchio si proseguono gli incontri con una Grandiosa Braciolata nella serata di sabato 8 agosto per la serie “rEstate a Vinchio” (Nel BOX EVENTI tutte le info).

Prosegue a Costigliole d’Asti la mostra “Omaggio a Fellini”, a Govone, nel Castello, quella di Cinzia Ghigliano, mentre a Castagnole delle Lanze fa tappa il festival “Paesaggi e Oltre” sabato 8 agosto, in serata con “La coppa del Santo”.

Ad Asti, sta per terminare alla Bottega Altromercato, in via Cavour 83, il focus sulla cucina etnica, mentre fino al 29 agosto proseguono le consulenze su come curare i capelli d’estate con prodotti naturali e sull’artigianato dal mondo.

